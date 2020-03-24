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Игорь Кобзев: Наша задача – сохранить малый и средний бизнес

24 марта 2020

Малый и средний бизнес сегодня переживает непростые времена. Как отметил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев,  из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многих сферах предпринимательской деятельности – общепите, туристическом бизнесе, торговле - падает выручка, снижается количество клиентов, возрастает риск неплатежей со стороны контрагентов. Общая задача сегодня - сохранить важный для экономики региона сегмент, где занято немало жителей Приангарья.  Предпринимателей надо поддержать.

- В ближайшее время Правительство региона направит в ресурсоснабжающие организации письмо, в котором мы предлагаем ряд мер поддержки предпринимательства. В первую очередь это серьезные льготы по оплате услуг ЖКХ. Также хочу обратиться к арендодателям области. Прошу вас войти в положение своих коллег и на время заморозить, а еще лучше - снизить ставки по аренде для малого и среднего бизнеса, предоставить отсрочку арендных платежей. Надеюсь на ваше понимание, - сказал глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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