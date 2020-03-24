Премия по ОСАГО снижается 14 месяцев подряд

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь-февраль 2020 года средняя цена полиса ОСАГО вновь снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,6% - с 5628 до 5539 рублей.

Эта тенденция наблюдается уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО.

При этом по сравнению с 2016 годом, первым, когда обязательная “автогражданка” работала с нынешними лимитами выплат, средняя цена полиса ОСАГО снизилась уже на 8%, а по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.