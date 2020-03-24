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Премия по ОСАГО снижается 14 месяцев подряд

24 марта 2020


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
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«Бизнесы начнут складываться, как карточные домики». Как коронавирус убивает малый бизнес в России
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