Топ-10 самых популярных у россиян "кризисных товаров"

Период с 9 по 15 марта с начала 2020-го стал вторым по уровню потребительской активности после новогодней недели. Самыми покупаемыми товарами в эти дни стали гречка, молоко и пельмени, сообщает РБК со ссылкой на аудит Nielsen.

Продажи у крупнейших торговых сетей за неделю ускорились более чем в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей — до 13,8%, отмечают в Nielsen. Если средний темп роста продаж в 2020 году составлял, по оценкам Nielsen, 8,3% в неделю, то закупки потребителей на 11-й неделе года из-за подготовки к карантину внесли в продажи крупнейших розничных сетей в России 5,5 процентных пункта роста.



Среди лидеров продаж — товары длительного хранения, которые россияне покупают, готовясь к возможному карантину, отмечают в Nielsen. В топ-10 таких товаров вошли:

гречка,

рис,

пельмени,

сахар,

мясные консервы,

макароны,

молоко,

туалетная бумага,

мыло,

влажные салфетки.



Больше всего выросли продажи гречки (на 66% к аналогичному периоду прошлого года), риса (на 64%), сахара (на 56%) и мясных консервов (плюс 54%). Среди непродовольственных товаров лидером роста стали влажные салфетки, продажи которых выросли на 54% к уровню прошлого года.



Россияне запасались не только товарами длительного хранения, но и закупали в больших количествах мясо, сыры, алкоголь и яйца. Так, продажи алкоголя ускорились по сравнению с предыдущей неделей (со 2 по 8 марта) более чем вдвое — с 7% до 15,5%. Также вырос спрос на пиво и водку — на 15% и 10% соответственно.