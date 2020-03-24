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Сообщения о бесконтрольном росте цен на сахар не подтвердились

24 марта 2020

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Сообщения о росте цен на оптовом рынке «Сатурн» не подтвердились. Жалоба поступила на аккаунт в социальной сети Инстаграм исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева @kobzevnasvyаzi. Жители сообщили о бесконтрольном росте цен на продукты питания, в том числе на сахар. На оптовом рынке «Сатурн» в Ангарске килограмм сахарного песка подорожал с 28 руб. до 46 руб.

Сотрудники службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 24 марта провели мониторинг рынка. Установлено, что цена за 1 кг сахара у розничных продавцов колеблется от 37 руб. до 42 руб., у оптовых продавцов – от 37 руб. до 39 руб.

– Содержащаяся в обращении информация о стоимости сахара по 46 руб. за 1 кг не нашла своего подтверждения, – сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

По данным мониторинга, проводимого администрацией Ангарского городского округа, а также данных статистики о средних потребительских ценах, в январе килограмм сахара можно было купить за 36,69 руб., в феврале за 36,2 руб. В марте килограмм сахара обошелся покупателям в 36,06 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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