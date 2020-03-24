Плюсы и минусы пандемии коронавируса для экономики - основатель SuperJob

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, как распространение коронавируса повлияло на развитие экономики, и предсказал основные тренды рынка труда в ближайшие годы.

В частности, он отметил необходимость оказания помощи малому бизнесу, который составляет значительную долю российской экономики.

«Если государство не окажет помощи малому бизнесу, например, в виде отмены налогов на месяц, то предприятия малого бизнеса потерпят колоссальные убытки, так как при отсутствии прибыли не будет возможности оплачивать налоги, аренду и зарплату работникам. А малый бизнес – это большая доля экономики страны и большое количество работающих людей», - отметил Захаров в эфире программы «Хороший вопрос» на радио «Говорит Москва».

При этом в результате вынужденного перехода на дистанционный режим работы многие компании откроют для себя новые возможности.

«В целом, для развития общества мы видим позитивные стороны – в частности, развитие удаленной работы. Мы давно были к этому готовы. Многие работники офисов успешно перешли на удаленную работу и возвращаться не собираются. Это очень плохая новость для владельцев офисной недвижимости, так как цены упадут, и никогда больше не вернутся обратно. Это хорошая новость для самих компаний – они смогут нанимать людей, исходя из их компетенций, нанимать работников из разных точек мира и разных часовых поясов, потому что за пару месяцев с этим многие научатся работать», - отметил основатель SuperJob.

Вместе с тем, работа из дома по-прежнему не является панацеей – люди все же будут предпочитать другие пространства для работы.

«В настоящее время офис SuperJob работает удаленно, сейчас мы планируем перейти на удаленную работу на постоянной основе. Но мы учитываем пожелания сотрудников – почти всем нравится работать удаленно (экономится много времени на дорогу), но далеко не всем нравится работать из дома, так как обстановка не всегда располагает и позволяет выполнять свои обязанности в полной мере. В связи с этим мы прогнозируем бум развития зон коворкинга. Например, в районах, отдаленных из центра в рамках внутренней инфраструктуры. И тогда компании будут арендовать рабочие места для своих сотрудников, проживающих в этих районах», - сказал Захаров.