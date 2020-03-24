Дороги Иркутска очистят от снега этой ночью

На уборку улиц Иркутска от снега после 22.00 выйдет 75 единиц техники, сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. Такое решение принято, чтобы не создавать дополнительных затруднений на дорогах.

Он рассказал, что с момента начала снегопада дороги города обрабатываются песко-соляной смесью, всего будет израсходовано 866 тонн посыпочного материала.

Утром, 25 марта, состоится повторная обработка дорог противогололедным материалом. Кроме того, с 8 утра на уборке как проезжей части, так и тротуаров будет задействовано уже свыше 100 единиц техники.