Новости

Дороги Иркутска очистят от снега этой ночью

24 марта 2020

На уборку улиц Иркутска от снега после 22.00 выйдет 75 единиц техники, сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. Такое решение принято, чтобы не создавать дополнительных затруднений на дорогах.

Он рассказал, что с момента начала снегопада дороги города обрабатываются песко-соляной смесью, всего будет израсходовано 866 тонн посыпочного материала.

Утром, 25 марта, состоится повторная обработка дорог противогололедным материалом. Кроме того, с 8 утра на уборке как проезжей части, так и тротуаров будет задействовано уже свыше 100 единиц техники.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
ФРП готов выдать бизнесу льготный кредит до 500 млн рублей для борьбы с коронавирусом
Налоговая создала Иркутский центр помощи бизнесу по экономическим проблемам из-за коронавируса
«Бизнесы начнут складываться, как карточные домики». Как коронавирус убивает малый бизнес в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании