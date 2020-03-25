Отскок на финансовых рынках может быть краткосрочным

Российский рынок акций во вторник захлестнуло позитивом. Все выглядит очень интересно и нетипично: нефть к вечеру сократила отскок и торгуется по $27,46, что смотрится не слишком впечатляюще, инвесторы глобально рассчитывают на лавину ликвидности со стороны ФРС США, но ведь могут просчитаться. Да, Федрезерв начинает печатать деньги в неограниченном масштабе, но его усилия сосредоточены исключительно внутри своих границ. Конкретно в России никакого стимулирования нет и не будет, а все монетарные действия направлены исключительно на поддержание «штанов» в бюджете, но никак не в бизнес и не для населения. Радоваться, в общем, нечему, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Ближайшие пара недель для рынков капитала будут решающими: или паника достигнет своего «дна» и иссякнет, или экономики четко лягут в кризисный тренд. Индекс МосБиржи сегодня вырос до 2406 пунктов, очень неплохо, но эмоциональность и волатильность опять зашкаливают. Куда дальше? Фактически, куда угодно, от возвращения к 2200 пунктов до разворота сторону 2600 пунктов. Один день взрыва оптимизма в любом случае не показатель. Индекс РТС восстановился в область 968 пунктов, может попробовать стабилизироваться в диапазоне 880-1000 пунктов.

В плюсе сегодня оказался весь спектр ценных бумаг, за исключением префов «Сургутнефтегаза» и акций «Акрона».

Доллар США к вечеру сполз к 78,70 руб. - очень неплохая коррекция. Однако она не отменяет вероятности быстрого возвращения в область 80,0/82 руб., если фундаментальный фон кардинально не изменится. Евро топчется в нулях и торгуется вокруг 85,45 руб., краткосрочный коридор колебаний тут составляет 84-86 руб./EUR.