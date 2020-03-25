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В Иркутске проведут учения на случай выявления коронавируса

25 марта 2020

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25 марта 2020

Несмотря на то, что случаев коронавируса в регионе не обнаружено, в Иркутске решили провести тренировку на авиа- и железнодорожном транспорте по выработке алгоритма действий на случай выявления пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом на оперативном штабе рассказал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Мы должны четко понимать, как будем действовать в случае выявления инфицированных граждан, - подчеркнул врио Губернатора.

Напоминаем, что продолжает работу многоканальная горячая линия по коронавирусу 8 (3952) 39-99-99. За предыдущие сутки на неё поступило 507 обращений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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