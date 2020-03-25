Как столичные ТЦ переживают пандемию коронавируса

Торгцентры проводят дезинфекцию, измеряют температуру посетителям, в кинозалы не пускают больше 50 человек и готовятся к карантину. По итогам года они могут потерять около 50% трафика, сообщает РБК.

В случае получения распоряжения от властей ТЦ готовы будут полностью закрыться на карантин. Об этом «РБК-Недвижимости» рассказали представители крупнейших московских торговых центров.

В «Авиапарке» проводятся допмероприятия из-за пандемии. Клининговый персонал работает в усиленном режиме: каждый час обеззараживаются поручни, дверные ручки, кнопки лифтов, устанавливаются дозаторы с антисептиком. Повышенное внимание уделяется дезинфекции в детских зонах и местах питания. Во всех ресторанах посуда дополнительно дезинфицируется, рассказали в пресс-службе ТЦ. «Мы находимся в постоянном контакте с органами власти и готовы немедленно отреагировать в случае каких-либо изменений», — отметили в пресс-службе «Авиапарка».

Рекомендациям городских и санитарных служб по нераспространению коронавируса следуют и в компании AFI Development (ТРЦ «Афимолл Сити»).

«В офисах компании и проекте «Афимолл Сити» установлены дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, сотрудники и посетители могут бесплатно получить медицинские маски, ежечасно обеззараживаются все поверхности туалетных комнат, а в ночное время проводится обработка стен торговых залов и кварцевание коридоров. Также сотрудникам и посетителям предлагаем измерить температуру бесконтактными пирометрами», — рассказал первый замглавы компании AFI Development Евгений Поташников.

В компании Ingka Centres в России (входят ТРЦ МЕГА и ИКЕА) заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг распространения коронавируса и принимают необходимые меры. Увеличена частота и интенсивность дезинфекций мест общественного пользования, организовано информирование сотрудников магазинов и покупателей о профилактических мерах для снижения риска заражения. Отменены массовые мероприятия в ТЦ, часть сотрудников переведена на удаленную работу, рассказали в пресс-службы Ingka Centres в России.

«В настоящее время рано рассматривать закрытие торговых центров, но мы внимательно следим за развитием ситуации и будем следовать рекомендациям российских органов власти и Всемирной организации здравоохранения», — добавили в компании.

При этом все представители ТЦ заверили, что пока не отмечают кардинальных перемен по посещаемости и не собираются пересматривать ставки аренды. «На данный момент мы не наблюдаем серьезных изменений в посещаемости.

Показатели трафика схожи с прошлогодними», — заявили в одной из компаний.



Аналогичную точку зрения озвучили и в ГК «Ташир». «По состоянию на сегодняшний день кардинальных изменений показателей трафика в торговых центах не наблюдается. Снижение в среднем по московским объектам составляет порядка 4% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года», — рассказали в компании.

Несмотря на оптимистичные заявления ТЦ, по мнению аналитиков, ситуация для торговли и ретейла и в целом для экономики остается неопределенной.

Большая часть владельцев бизнеса не знает, как вести себя в подобных форс-мажорных обстоятельствах, так как сталкивается с ними впервые. Обстановку вокруг коронавируса усугубляют снижение цен на нефть и обвал рубля. Какой эффект в совокупности они окажут на экономику и торговлю, пока оценить очень сложно, говорят эксперты.



По оценкам PwC, еще до введения жестких ограничений, в преддверии праздников в феврале-марте, было отмечено снижение посещаемости торговых центров Москвы на 8–10%. «На сегодняшний день многие работодатели переводят сотрудников на удаленный режим работы, отменены все массовые мероприятия, граждане минимизируют посещение людных мест. В результате, на наш взгляд, сокращение трафика в торговых центрах может составить 50% и более — и это без учета возможности закрытия торговых центров на период ЧП», — отметила руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC в России Анна Данченок.