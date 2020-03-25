В Иркутской области за год поступило 49 жалоб на мисселинг - ЦБ

С февраля 2019 года по февраль 2020 года в Банк России от жителей Иркутской области поступило 49 жалоб на недобросовестную продажу финансовых услуг, или мисселинг. Пик подобных обращений пришелся на апрель 2019 года, затем их количество пошло на спад. С начала 2020 года было направлено всего 6 обращений на мисселинг, причем в феврале не поступило ни одного, сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России.

В половине случаев, описанных в жалобах на мисселинг от жителей Приангарья, клиенты планировали открыть банковский депозит, но вместо этого им навязывали покупку векселя. На втором месте по количеству – 14 обращений, связанных с инвестиционным страхованием жизни, когда вместо открытия вклада менеджеры банков продавали полис ИСЖ. При этом умалчивалось о том, что при данном вложении денег доходность не гарантирована, а вложенные средства не защищаются государственной программой страхования вкладов.

«Если человек уже стал жертвой мисселинга и приобрел страховой продукт вместо открытия вклада, то он может воспользоваться так называемым «периодом охлаждения» - это четырнадцать дней с момента подписания договора. В это время клиент имеет право расторгнуть договор и вернуть свои денежные средства», - отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук.

В любом случае перед тем, как подписывать договор, лучше взять его домой и тщательно изучить каждую страницу. Клиент должен четко понимать, с кем он заключает договор и на какой срок, будут ли вложенные средства застрахованы государством, гарантируется ли доходность и другие ключевые аспекты. С 1 апреля 2019 года Банк России обязал при заключении договоров страхования предоставлять клиенту памятку, где крупным шрифтом должны быть оговорены все важные условия.

Если вы столкнулись с недобросовестной продажей финансовых услуг, необходимо подать жалобу через интернет-приемную Банка России на официальном сайте www.cbr.ru.