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Иркутская таможня сообщила о создании «горячей линии»

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Иркутская таможня информирует о создании и  начале функционировании кол-центра  в целях оперативного информирования участников внешнеэкономической деятельности, а также решения вопросов, связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения.

Специалисты Иркутской таможни готовы разъяснять участникам внешнеэкономической деятельности практическое применение норм законодательства, что обеспечит непрерывность внешнеэкономической деятельности в условиях применения мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации.

Телефон кол-центра Иркутской таможни – 8 (3952) 26-15-69.

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, в предпраздничные дни – до 16:30 (обеденный перерыв с 13:00 до 13:48) (время иркутское).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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