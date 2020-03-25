Для США, скорее, выгодны низкие цены на нефть – аналитики

Вмешательство Вашингтона в ситуацию на мировом рынке нефти возможно, но, если котировки закрепятся выше $30 по WTI, вероятность американского вмешательства уменьшится, считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». В целом для Штатов низкие цены на нефть оборачиваются не только проблемами одной отрасли – сланцевой, но и позитивом в виде снижения топливных затрат других отраслей, а также в целом низкой стоимостью топлива, что особенно важно в период экономических проблем, который наступает из-за пандемии.

США вместе с другими производителями нефти могут влиять на нефтяной рынок, изменяя объемы добычи и экспорта. Также они могут влиять на нефтяной спрос через политику ФРС, смягчение которой улучшает ситуацию на рынках и в экономике, предотвращая падение нефтяного спроса. Вчера ФРС уже обнародовала беспрецедентный пакет стимулирующих мер, что вызвало сильный рост котировок нефти и других рынков.

При этом более реальным выглядит возможный союз США с ОПЕК, считает аналитики БКС, а не с отдельными участниками картеля, так как подобные альянсы будут более эффективными, охватывая основных производителей нефти.

Отдельно союз Саудовской Аравии (СА) и США не расценивается как базовый сценарий. Если их взаимодействие окажет положительное влияние на котировки нефти, то даже такой расклад при сохранении прежних объемов экспорта нефти был бы положительным для России. Но опять же, обособленный союз СА и США пока выглядит недостаточным. Общие коллективные действия всех стран ОПЕК+ были бы более продуктивными.

Таким образом, в текущих условиях, угрожающих рецессией, для Штатов, скорее, выгодны низкие цены на нефть, так как это поддержит упавшую потребительскую активность и предотвратит всплеск инфляции в условиях сверхмягкой монетарной политики ФРС.

При этом страдающую от падения нефти сланцевую отрасль можно поддержать различного рода мерами. В конце концов, сланцевая отрасль в США является всего лишь одной из множества других, создающих ВВП, в отличие от других нефтяных держав, которые сильнее зависят от нефтегазовых доходов.