Четыре детских сада в Иркутском районе закрыли на карантин

На карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты четыре детских сада в Иркутском районе. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.

До 26 марта на карантин полностью закрыт детский сад №4 в Хомутово, до 29 марта продлится карантин в Хомутовском детском саду №1. Для посещений до 30 марта закрыт Уриковский детский сад комбинированного вида, а также его филиалы №1 и №1 в деревне Грановщина.

Кроме того, до 30 марта продлится карантин в младшей и старшей группах начальной школы-детского сада в деревне Черемушки, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.