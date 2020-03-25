ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса

Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационных письмах, направленных регулятором кредитным организациям, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.

«Данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем»,— говорится в сообщении на сайте регулятора.

Также Банк России рекомендует предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку за ненадлежащее исполнение договора кредита или займа.