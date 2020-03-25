Семь спортивных ФОКов появится в Иркутской области

В 2020 году министерство спорта Иркутской области планирует закупить комплекты спортивно-технологического оборудования для создания семи малых спортивных площадок и одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

Мероприятия предусмотрены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

- Комплекты спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа будут переданы муниципальным образованиям, которые определяются по рейтинговому отбору. В отборе на площадки участвуют только муниципальные районы, за исключением тех, которые получили оборудование в 2019 году. Оборудование для создания ФОКОТа может получить муниципальный район или городской округ, - рассказал Илья Резник.

Малые спортивные площадки монтируются на открытых пространствах. Они предназначены для самостоятельных занятий спортом и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа рассчитаны для проведения занятий центров развития внешкольного спорта. На эти цели планируется направить 47,5 млн рублей, из них свыше 45,5 млн рублей – из федерального бюджета.

Кроме того, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в этом году в Иркутской области планируется провести укладку футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками и искусственное футбольное поле.

На приобретение двух комплектов покрытия предусмотрено почти 50,9 млн рублей, из них более 47 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – областного.

- В этом году министерство спорта Иркутской области реализует и другие направления проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Среди них – закупка оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва; государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России, – отметил глава министерства.