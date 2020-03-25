В Иркутской области на 25 марта случаев заражения коронавирусом не выявлено

Эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается благополучной. На территории региона по данным на утро 25 марта случаев заболевания не зарегистрировано, сообщает региональных Минздрав. При это в России за прошедшие сутки было выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших составило 495 человек.

Всего с начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропорту Иркутска досмотрено 45384 пассажиров, на самоизоляции находятся 2727 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр. Инфекции не выявлено, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Напомним, что всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты.

При нарушении карантинного режима сотрудники полиции вправе потребовать немедленно вернуться к его соблюдению. Отказ от выполнения законного требования полицейского дает основание для привлечения правонарушителя к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф либо административный арест до 15 суток.

Кроме того, напоминают, что гражданин, прибывший из-за рубежа и проигнорировавший режим самоизоляции, подлежит привлечению к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5, 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Протоколы по указанным статьям уполномочены составлять должностные лица Управления Роспотребнадзора.

Помимо этого, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, предусмотрена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 236 УК РФ), которая заключается в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными, исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до одного года.

Телефон «горячей линии» по коронавирусу – 8 (3952) 39-99-99.