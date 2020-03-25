Из-за распространения коронавируса ТЦ могут задолжать банкам около 1 трлн рублей

Владельцы торгцентров попросили премьер министра РФ о поддержке в условиях спада количества посетителей. Они утверждают, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей, сообщает РБК.

субсидирование процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее 4%;

трехмесячная отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года;

временная отмена земельного налога и налога на имущество;

временная отмена арендных платежей за земельные участки в госсобственности.

Перечисленные меры предлагается ввести как минимум до конца текущего года. По мнению авторов обращения, эти меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения.

«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — отмечается в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ).Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. В частности, в обращении предложены следующие меры поддержки:

Посещаемость торговых центров на фоне распространения коронавирусной инфекции начала снижаться уже в феврале, когда, несмотря на предпраздничные недели перед 23 февраля и 8 марта, трафик посетителей в торговых центрах Москвы упал на 9–10% в годовом исчислении. В последние выходные, 21–22 марта, в Москве трафик был уже на 28% меньше показателей прошлого года.

