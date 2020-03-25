Из-за распространения коронавируса ТЦ могут задолжать банкам около 1 трлн рублей

Владельцы торгцентров попросили премьер министра РФ о поддержке в условиях спада количества посетителей. Они утверждают, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей, сообщает РБК.
«Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территории торговых центров предприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится», — отмечается в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ).
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. В частности, в обращении предложены следующие меры поддержки:
- субсидирование процентных ставок по действующим кредитам в размере не менее 4%;
- трехмесячная отсрочка уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года;
- временная отмена земельного налога и налога на имущество;
- временная отмена арендных платежей за земельные участки в госсобственности.
- Перечисленные меры предлагается ввести как минимум до конца текущего года. По мнению авторов обращения, эти меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения.
Посещаемость торговых центров на фоне распространения коронавирусной инфекции начала снижаться уже в феврале, когда, несмотря на предпраздничные недели перед 23 февраля и 8 марта, трафик посетителей в торговых центрах Москвы упал на 9–10% в годовом исчислении. В последние выходные, 21–22 марта, в Москве трафик был уже на 28% меньше показателей прошлого года.