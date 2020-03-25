Гарик Сукачёв сыграет живой концерт в Okko

Сбербанк и Мультимедийный сервис Okko запускают новый проект с живыми концертами «Шоу ON!». Каждую пятницу и субботу пользователи Okko получат возможность смотреть live-выступления рок- и поп-звезд. Проект «Шоу ON!» создан, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также сделать искусство доступным для всех жителей России и мира.

«Шоу ON!» стартует 27 марта концертом Гарика Сукачёва, приуроченным к 60-летию артиста, туру «GO!», и призванным порадовать поклонников Гарика во всём мире, а особенно в Сургуте, Тюмени и Нижнем Новгороде – городах, в которых рокеру пришлось отменить ближайшие выступления. Посмотреть онлайн-концерт бесплатно можно на странице show.okko.tv, в приложении Okko на SMART TV и в группах онлайн-кинотеатра Okko VK, в Одноклассниках.

В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов.

Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени. В рамках концерта Гарик Сукачёв проведет Q&A сессию, ответив на вопросы слушателей в прямом эфире. Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko VK.

Гарик также выберет самые интересные вопросы, и авторы получат в подарок подписки от Okko на 3 месяца или 1 год. Количество призов ограничено.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:

«Когда люди находятся в изоляции, очень важно дать им почувствовать себя свободно, открыв доступ к развлечениям. Проект «Шоу ON!» с успехом решает эту задачу, позволяя посмотреть концерты любимых исполнителей дома. Присоединиться к трансляции могут люди по всей России. Новые технологии открывают новые возможности!».

Гарик Сукачев:

«В такое непростое время оставлять людей без музыки просто нельзя! Живой звук и любимые песни заряжают на позитив, придают сил.

У нас переносятся 3 концерта – в Сургуте, Тюмени, Нижнем Новгороде. В первую очередь наш концерт на Okko для них. Ну и для всех, кто любит живую музыку. Будем общаться онлайн и танцевать перед экраном – такие времена!»

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:

«В это сложное время новый проект Okko «Шоу ON!» открывает доступ к концертам звезд рока и поп-исполнителей. Уверены, пользователям от Владивостока до Калининграда и в странах СНГ понравится подборка концертов в Okko, а уникальный формат позволит полностью погрузиться в атмосферу живого шоу».

25 марта в 16.30 на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» пройдет онлайн пресс-конференция, посвященная запуску проекта «ШоуOn!», в которой примут участие старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, Гарик Сукачёв и генеральный директор Okko Яна Бардинцева.

Участники ответят на вопросы журналистов в прямом эфире. Вопросы можно направлять по ссылке сайте: pressmia.ru