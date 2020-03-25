Новости

Банк «Приморье» изменил режим работы офисов по субботам

25 марта 2020

Банк «Приморье» информирует об изменении графиков работы ряда офисов по субботам.

Во Владивостоке на пятидневный режим работы (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00) переводятся офисы Банка по следующим адресам: Океанский пр-т, 98, ул. Светланская, 131б, ул. Черемуховая, 7, ул. Окатовая, 12а, ул. Светланская, 11.

В Уссурийске на пятидневный режим работы (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00) переводятся офисы ул. Ушакова, 20, Пушкина, 17.

В Хабаровске на пятидневный режим работы (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00) переходит офис по ул. Дзержинского, 56.

Режим работы остальных офисов Банка «Приморье» остается без изменений. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Актуальный режим работы офисов Банка смотрите на сайте. По всем вопросам можно обращаться в Контакт центр Банка «Приморье» по номеру: 8 800 200 20 86 (звонок по РФ бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус
Из-за распространения коронавируса ТЦ могут задолжать банкам около 1 трлн рублей
Рестораны просят снизить им НДС
ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании