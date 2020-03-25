Банк «Приморье» изменил режим работы офисов по субботам

Банк «Приморье» информирует об изменении графиков работы ряда офисов по субботам.

Во Владивостоке на пятидневный режим работы (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00) переводятся офисы Банка по следующим адресам: Океанский пр-т , 98, ул. Светланская, 131б, ул. Черемуховая, 7, ул. Окатовая, 12а, ул. Светланская, 11.

В Уссурийске на пятидневный режим работы (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00) переводятся офисы ул. Ушакова, 20, Пушкина, 17.

В Хабаровске на пятидневный режим работы (понедельник — пятница с 09:00 до 19:00) переходит офис по ул. Дзержинского, 56.

Режим работы остальных офисов Банка «Приморье» остается без изменений. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Актуальный режим работы офисов Банка смотрите на сайте. По всем вопросам можно обращаться в Контакт центр Банка «Приморье» по номеру: 8 800 200 20 86 (звонок по РФ бесплатный).