Сбербанк и Okko начинают сотрудничество с Московской филармонией

Проект «Искусство онлайн», созданный в сотрудничестве Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko (входит в экосистему Сбербанка), представляет нового партнера — Московскую государственную академическую филармонию. Коллекция спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий от ведущих российских театров и музеев пополнится записями крупнейшей музыкальной площадки России. Контент доступен бесплатно при регистрации на Okko.

С 20 марта Московская филармония начала проводить прямые трансляции сольных и камерных концертов без публики из концертного зала им. П. И. Чайковского. Проект, получивший название «Домашние сезоны», родился из общего желания продолжать концертную жизнь: это акт солидарности, любви к музыке и публике. Сохраняя привычный ритуал, в 19:00 артисты выходят на сцену, а слушатели дома могут погрузиться в атмосферу концертного зала.

Первым в рамках совместного проекта «Искусство онлайн» в мультимедийном сервисе Okko появился концерт выдающегося российского пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева, который состоялся в филармонии 20 марта. Мацуев исполнил фортепианный цикл П. И. Чайковского «Времена года», а также джазовые импровизации в ансамбле с Андреем Ивановым (контрабас) и Александром Зингером (ударные).

24 марта в сервисе будет организован концерт российского пианиста-виртуоза Бориса Березовского. Музыкант сыграет знаменитую «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина и «Остров радости» Дебюсси. В концерте также будут участвовать Варвара Мягкова (фортепиано) и юная пианистка Карина Тер-Газарян — ученица Бориса Березовского.

25 марта подписчиков Okko ждет концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Музыканты исполнят классические сочинения Баха и Чайковского, а также произведение современного российского композитора Кузьмы Бодрова, автора музыки к фильму «Собибор».

В онлайн-кинотеатре Okko будут опубликованы все концерты «Домашнего сезона» Московской филармонии. Концертная серия продлится до 10 апреля. В ней, помимо вышеупомянутых музыкантов, примут участие Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», пианисты Николай Луганский, Дмитрий Маслеев, Лукас Генюшас, Андрей Гугнин, Филипп Копачевский, Максим Емельянычев и Алексей Мельников, скрипачи Никита Борисоглебский и Павел Милюков, виолончелисты Александр Бузлов, Борис Андрианов и Александр Рамм, гитарист Артем Дервоед, кларнетист Валентин Урюпин.

В новой бесплатной медиатеке Сбербанк и Okko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки — для всех, кто решил использовать период самоизоляции для самообразования и хочет прикоснуться к искусству. Коллекция будет регулярно пополняться концертами, спектаклями, виртуальными турами и другим культурным видеоконтентом.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:

«Вынужденное пребывание в самоизоляции дает нам прекрасную возможность проводить больше времени не только с близкими, но и с искусством. Вместе с главными российскими площадками Сбербанк и Okko дарят зрителям “Искусство онлайн” здесь и сейчас — и одним из фаворитов этой коллекции безусловно станут концерты Московской филармонии».

Алексей Шалашов, генеральный директор Московской филармонии:

«Музыка — это что-то сокровенное, что рождается здесь и сейчас. Когда ты присутствуешь на концерте в зале, то ждешь, что станешь свидетелем чуда. Онлайн-концерты дают людям возможность приобщиться к этим высоким моментам».

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:

«Живая музыка — это особенный мир. Мы рады, что у пользователей Okko есть возможность стать ближе к высокому искусству, несмотря на отмену культурных мероприятий. Яркие концерты и театральные постановки доступны в онлайн-кинотеатре Okko для всех подписчиков абсолютно бесплатно».