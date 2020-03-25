Карты Примсоцбанка стали доступны для расчётов через систему Mir Pay

С 24 марта 2020 года все держатели дебетовых карт «Мир» от Примсоцбанка могут воспользоваться сервисом мобильных платежей Mir Pay. Для использования сервиса потребуется устройство с поддержкой технологии NFC, действующие под управлением ОС Android.

— «Теперь возможность платить через смартфон картами национальной платежной системы «Мир» доступна клиентам Примсоцбанка. Это особенно важно сейчас, когда бесконтактная оплата становится не только удобной функцией, но и важным правилом личной гигиены, — отмечает Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Мобильное приложение в данном случае позволяет полностью избежать соприкосновения с терминалом, так как не потребуется вводить пин-код даже при проведении крупных покупок, а также касаться терминала смартфоном или другим устройством, в отличие от карты, которую всё-таки приходится прикладывать.

Mir Pay — удобный, технологичный и безопасный платёжный инструмент: при добавлении платежной карты в Mir Pay, номер карты не хранится на устройстве. Вместо него используется уникальный цифровой код — токен.

Для установки приложения необходимо открыть сервис Google Play и вписать в строку поиска Mir Pay, после чего нажать на иконку приложения и нажать кнопку «установить». Чтобы пользовать оплатой с мобильного устройства, необходимо запустить приложение, отсканировать карту или добавить её данные вручную. Далее активируйте карту, следую подсказкам приложения. В дальнейшем для оплаты вам потребуется разблокировать смартфон и поднести его к платёжному терминалу. Узнать подробности о сервисе Mir Pay и получить ссылку на его скачивание можно по ссылке.

Ознакомиться с ассортиментов карт Мир от Примсоцбанка можно на официальном сайте банка, в офисах, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.