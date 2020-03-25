Примсоцбанк отмечает рост спроса на экспресс-кредитование бизнеса

Примсоцбанк сообщил, что количество выданных экспресс-кредитов для бизнеса по итогам января-марта 2020 практически в 2 раза превысило результаты предыдущего года. Также на 376% возросло количество полученных интернет-заявок на подобные кредиты.

— Даже в условиях, когда бизнес занимается грамотным планированием, может возникнуть срочная потребность в дополнительных средствах. И мы готовы оказать финансовую поддержку нашим клиентам как в реализации долгосрочных проектов, так и оперативном решении бизнес-задач, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — С момента отправки заявки до проведения консультации и получения всех документов для оформления кредита проходит не более двух рабочих часов. Решение о выдаче также принимается в течение 24 часов.

Экспресс-кредит в Примсоцбанке можно взять на сумму от 300 тысяч до 3 миллионов рублей, на срок от 3 до 36 месяцев. У представителей микробизнеса есть возможность получить такие кредиты по ставке 9,95% годовых в рамках программы Минэкономразвития России, требования по приоритетным отраслям бизнеса и торговле подакцизными товарами при этом отсутствуют.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в офисах Примсоцбанка, обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.