Таёжный мёд едет в Южную Корею

Россельхозбанк назвал победителя в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» в рамках IX Федерального этапа Национальной премии «Бизнес-успех». Победу одержала компания по производству мёда «Тайга Органика», производящая натуральный взбитый таежный мед с ягодами и орехами. Мед взбивается при низких температурах и сохраняет все полезные вещества. «Тайга Органика» занимается пчеловодством более 15 лет и производит около 175 тыс. кг мёда в год, что составляет около 1 млн единиц продукции. Компания также нацелена на экспорт продукции: в день вручения награды она заключила контракт с корейской компанией на поставку русского мёда.

Финал IХ Федерального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» состоялся 20 марта и проходил в онлайн-режиме. Программа мероприятия включала выступления спикеров по вопросам ведения бизнеса и улучшения бизнес-климата, шоу-презентации от лидеров предпринимательского сообщества России, а также заключительную часть, где были объявлены победители бизнес-проектов. В номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» победителя объявил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.«Россельхозбанк является опорным Банком АПК, и мы оказываем все меры поддержки сельхозпроизводителям. Мы реализуем целый ряд госпрограмм и активно в них участвуем, в том числе в части льготного кредитования. В целом по программам субсидирования в прошлом году Банк предоставил финансирование на сумму 280 млрд рублей. РСХБ видит большой потенциал в развитии МСБ, поэтому традиционно поддерживает сельхозпроизводителей, их новые идеи и инициативы, нацеленные на развитие АПК. В 2020 году в этих целях мы планируем реализовать большую программу для фермеров по всей стране. Программа включает в себя финансовую поддержку, создание экосистемы сервисов для АПК, а также каналов сбыта фермерской продукции, развитие агротуризма», – подчеркнул Максим Любомудров.Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» поздравил компанию «Тайга Органика» с победой и отметил, что в целом при выборе победителя учитывалась высокая конкурентоспособность продукции, широкий ассортимент, а также ориентированность на развитие экспортного направления.«Участие Банка в премии «Бизнес-успех» является важной мотивирующей частью поддержки фермерства. В течение 3 лет с момента учреждения Банком номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» более 300 фермеров рассказали о своих историях успеха, о том, как создаются и развиваются новые хозяйства, о продолжении фермерских традиций. Все это позволяет нам надеяться на возрождение села и фермерства в России», – заключил Максим Любомудров.«Бизнес-успех» - ежегодная премия для представителей бизнес-сообщества, проводимая с 2011 года в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни». Проект организован Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественной палатой Российской Федерации. С 2018 года соорганизатором Национальной премии «Бизнес-Успех» стала Корпорация МСП.Россельхозбанк является официальным спонсором премии и инициатором проведения номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».