Число сторонников строгого карантина уже превышает число противников

Согласно данным сервиса SuperJob, у строгого карантина во всей стране в период эпидемии коронавируса сторонников больше, чем противников: 40 и 35% соответственно.

Женщины поддерживают введение строгого карантина чаще мужчин: 42 и 36% соответственно. Число сторонников жестких мер растет с увеличением возраста опрошенных: 35% среди молодежи до 24 лет и 43% среди россиян старше 35 лет.



Опрос москвичей показал, что среди жителей Первопрестольной число тех, кто поддерживает строгий карантин в столице, столько же, сколько сторонников тотальной изоляции в целом по стране — 40%. Против введения жестких мер в Москве — 38%. Женщины голосовали за введение строгого карантина в столице чаще мужчин (41 и 38% соответственно).

