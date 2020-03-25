Число сторонников строгого карантина уже превышает число противников

Читайте также:
"Реально тех, кто болен, значительно больше". Почему московский мэр настаивает на том, что надо готовиться к худшему
25 марта 2020
Согласно данным сервиса SuperJob, у строгого карантина во всей стране в период эпидемии коронавируса сторонников больше, чем противников: 40 и 35% соответственно.
Женщины поддерживают введение строгого карантина чаще мужчин: 42 и 36% соответственно. Число сторонников жестких мер растет с увеличением возраста опрошенных: 35% среди молодежи до 24 лет и 43% среди россиян старше 35 лет.
Опрос москвичей показал, что среди жителей Первопрестольной число тех, кто поддерживает строгий карантин в столице, столько же, сколько сторонников тотальной изоляции в целом по стране — 40%. Против введения жестких мер в Москве — 38%. Женщины голосовали за введение строгого карантина в столице чаще мужчин (41 и 38% соответственно).