Соревнования по сноубордингу во Владивостоке прошли при поддержке Солид Банка

Завершающий сноуборд-контест состоялся во Владивостоке. Солид Банк традиционно стал генеральным партнером соревнований.



21 марта, несмотря на плюсовую температуру воздуха, во Владивостоке прошли соревнования по сноубордингу. Мероприятие стало финальным – закрывающим сезон 2020. Солид Банк выступил генеральным партнером контеста.



Соревнования проводились в формате Cash for Trick – за каждый исполненный трюк райдеры получают деньги. Сумма зависит от сложности и зрелищности элемента. Организаторы выбрали Jibbing в качестве основной дисциплины контекста. Джиббинг – акробатическое направление в сноубординге и некоторых других видах спорта, предполагает скольжение и выполнение трюков на металлических или деревянных конструкциях (перилах, стропах), как специально изготовленных, так и на обычных элементах городской среды.



«Мы благодарим Солид Банк за мощную поддержку в этом сезоне, – комментирует организатор соревнований, основатель сноу-парка и член команды 2NDRiverСrew Александр Сибирин. – Сноубординг в Приморье существует и развивается благодаря энтузиазму райдеров, мы сами ищем площадки для парков, договариваемся с собственниками территорий, строим фигуры. Мы не преследуем никаких коммерческих целей, все делаем своими силами. Наши соревнования не предполагают организационных сборов с участников. Сами понимаете, есть взрослые райдеры, которые зарабатывают, но немало и ребят 14-16 лет, которые также хотят развиваться, совершенствовать технику, участвовать в соревнованиях и при этом не быть обузой для родителей. Спорт должен быть доступен всем! И мы делаем все возможное, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Конечно, без поддержки мы не смогли бы реализовать и половины задуманного. Большое спасибо Солид Банку за вклад в развитие сноубординга!»



Сноубординг один из наиболее доступных зимних видов спорта. Для катания даже не обязательна специально подготовленная трасса, изучать азы джиббинга райдеры в большинстве своем начинают на перилах городских лестниц.

Со стороны это может выглядеть хулиганством, но это не так. Сноубордисты – люди воспитанные, с высокими моральными принципами, бережно относящиеся к объектам городской среды. У них нет цели сломать, например, перила. В большинстве случаев они как раз наоборот ремонтируют те объекты, о которых давно забыли управляющие компании. Ведь далеко не везде есть горнолыжные базы, спецтрассы, подъемники… А, как говорят сноубордисты, «катать» хотят все.

«Мы высоко ценим стремление ребят самоорганизовываться и развивать сноубординг в крае, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – И мы понимаем, что без поддержки им придется очень тяжело. Без помощи извне организаторы, с большой долей вероятности, рано или поздно перегорят, бросят эту затею, и десятки мальчишек, которые тянутся за ними, останутся без дела, засядут за компьютерные игры ыв лучшем случае. Поэтому помогаем, чем можем».