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«Сбербанк страхование» вернула деньги за страховки 500 клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса

25 марта 2020

СК «Сбербанк страхование» полностью вернула деньги за заключенные ранее полисы страхования выезжающих за рубеж более чем 500 клиентам, которые отказались от поездок в связи с распространением коронавирусной инфекции. Общая сумма выплат по расторгнутым договорам ВЗР составила около 1 млн рублей.

Правила страхования выезжающих за рубеж предусматривают возврат средств за страховку в течение 14 дней со дня заключения договора, если клиент решил расторгнуть договор. «Сбербанк страхование» приняла решение полностью возвращать средства и тем клиентам, которые не успели обратиться в страховую компанию в установленный правилами срок, при подтверждении клиентом факта невыезда за рубеж. Подтверждением отказа от поездки является копия загранпаспорта.

Решение о полном возврате средств распространяется на все поездки после 5 марта 2020 года. По обращениям в связи с поездками, планировавшимися в более ранние сроки, решения принимаются в индивидуальном порядке. На данный момент за возвратом обратилось около 500 клиентов, каждому из которых средства возмещены в полном объеме.

За консультациями по возврату средств за оформленные полисы страхования выезжающих за рубеж необходимо обращаться по телефону 8 (800) 555-55-57 (звонки по РФ бесплатны).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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