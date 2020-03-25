Сбербанк реализовал уплату налога для самозанятых

Сбербанк запустил сервис «Оплата налога» для самозанятых. Теперь просто можно оплатить налог: не нужно даже вносить сумму налога на профессиональный доход и реквизиты для оплаты, достаточно зайти в раздел «Своё дело» — «Мои налоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Начисленная Федеральной налоговой службой РФ сумма налога (если она составит более 100 рублей) будет видна в приложении начиная с 12 числа месяца, следующего за отчетным. Уплачивать ежемесячный налог нужно до 25 числа.

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо зарегистрироваться в сервисе «Своё дело» в Сбербанк Онлайн и иметь мобильное устройство, работающее на iOS или Android с версией мобильного приложения «Сбербанк онлайн» версии 10.10 и выше.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«Нашим клиентам больше не нужно пользоваться несколькими сервисами для уплаты налога на профессиональный доход, теперь все операции от регистрации самозанятого до уплаты налога можно совершить не выходя из приложения Сбербанк Онлайн. Это очередной шаг на пути к максимальной экономии времени и удобству ведения бизнеса самозанятых клиентов. Ведь это высвобождает время для главного — развития своего дела».

Подробная информация о регистрации самозанятых в сервисе Сбербанка «Своё дело» и специальном налоговом режиме для них, а также ответы на популярные вопросы — на сайте Сбербанка.