Иркутская область закупит два миллиона медицинских масок

В Иркутской области решено создать стратегический запас медицинских масок. Регион приобретет миллион одноразовых масок и миллион масок респираторного типа. Стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20, сообщил ио Председателя Правительства области Константин Зайцев.

- В Иркутской области созданы все условия для того, чтобы оперативно предотвратить любые проявления вируса. Выстроены договорные отношения со всеми поставщиками нужных медицинских препаратов и средств защиты. Федеральным штабом и Правительством РФ принято решение об упрощении госзакупок: это поможет без долгих согласований и аукционов закупать необходимые медицинские изделия, - сообщил глава регионального Правительства.

Сегодня ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через киоски Союзпечати. Резервный фонд региона выделяет средства на закупку необходимых изделий.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается благополучной. На территории региона по данным на утро 25 марта случаев заболевания не зарегистрировано, сообщает региональных Минздрав. При это в России за прошедшие сутки было выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших составило 495 человек.