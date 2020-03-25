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Русфинанс Банк стал рекордсменом по объему выданных автокредитов в РФ

25 марта 2020

В 2019 году банк выдал автокредитов на сумму более чем 93,5 млрд рублей, сообщает «АВТОСТАТ».

На данный момент это рекордный показатель среди кредитных организаций за все время существования рынка автокредитования в России. В количественном выражении число выданных автокредитов составило более 130 тысяч, а средняя сумма займа превысила 700 тысяч рублей.

Помимо участия в государственных программах льготного автокредитования, банк выдавал кредиты на покупку автомобилей с пробегом.

Так, из 93,5 млрд рублей 11 млрд выдано банком на приобретение подежанных машин.

По данным Frank RG, доля Русфинанс Банка в сегменте автокредитования в России составила 13,7% по итогам 2019 года. С учетом происходящих на рынке изменений планируем в 2020 году акцентированно развивать дистанционные каналы продаж и онлайн-сервисы для клиентов, а также новые цифровые продукты для партнеров: автопроизводителей и официальных дилеров». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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