Эксперты допускают большой спрос на ипотеку даже при росте ставок

Однако дальнейшее их повышение может повлять на объемы кредитования, такое мнение высказал РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
По словам эксперта, повышение ставок отражает, как растущий в условиях ослабления рубля спрос на ипотеку, так ожидания повышения процентной ставки Банком России в случае сохранения высокой волатильности курса российского рубля. "Поэтому в краткосрочном периоде высокий спрос может сохраниться даже при растущих ставках. Однако, если повышение ставок приобретет характер тенденции, это окажет негативное влияние на объёмы ипотечного кредитования", считает Пивень.
В свою очередь руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что по ипотечным кредитам "пока ставки повышаться едва ли будут", но если ЦБ перейдет к политике повышения ключевой ставки, то, скорее всего, стоимость ипотечных кредитов будет изменяться в зависимости от действий регулятора. Он напомнил, что сейчас инфляция пока находится в целевом диапазоне регулятора в 4% в год. "Кроме того, цель ЦБ — это все-таки способствовать экономическому росту, а повышение ключевой ставки может сдерживать рост", - добавил эксперт.