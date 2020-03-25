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За сутки в мире коронавирусом заразилось более 40 тыс. человек

25 марта 2020

1722 человека умерли, на данный момент общее количество жертв коронавируса достигло 16 231, сообщает РБК.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428). В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В понедельник, 23 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что темпы распространения коронавируса в мире увеличиваются. По его словам, он обратится к лидерам стран «Большой двадцатки» и попросит их принять совместные меры по противодействию вирусу. Он также намерен призвать глав государств направить усилия на производства средств защиты для медработников.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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