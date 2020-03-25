За сутки в мире коронавирусом заразилось более 40 тыс. человек

1722 человека умерли, на данный момент общее количество жертв коронавируса достигло 16 231, сообщает РБК.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428). В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В понедельник, 23 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что темпы распространения коронавируса в мире увеличиваются. По его словам, он обратится к лидерам стран «Большой двадцатки» и попросит их принять совместные меры по противодействию вирусу. Он также намерен призвать глав государств направить усилия на производства средств защиты для медработников.