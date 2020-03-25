Участки дорог, отремонтированные в 2019 году, проверили в Иркутске

В ходе выезда вице-мэр Иркутска Руслан Болотов дал ряд поручений, сообщают в городской администрации.

Так, например, на бульваре Рябикова в районе остановки общественного транспорта ремонтники будут перекладывать потрескавшийся за зиму асфальт.

На улице Аэрофлотской подрядчики приведут в соответствие с нормами безопасности металлическую конструкцию. Она была установлена в прошлом году для ограничения выезда габаритного транспорта на улицу Советскую в рамках реконструкции участка от Лызина до 4-ой Советской.

Комитету городского обустройства администрации Иркутска вице-мэр поручил проработать вопрос о замене уличных фонарей на современные светодиодные лампы на участках, где ведутся работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Руслан Болотов также побывали на улице Ядринцева. Работы на ней начнутся в этом году. В рамках проекта сделают укладку нового асфальта, заменят бордюрный камень, тротуары и ограждения. Вице-мэр отметил, что после зимы некоторые дороги находятся в удручающем состоянии. Среди них есть и те, которые ремонтировались недавно. По мнению Руслана Болотова, это может свидетельствовать о некачественно выполненных работах со стороны подрядчика или недостаточном контроле со стороны ответственных лиц администрации города.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске отремонтируют 23 км дорог. В том числе, начнется первый этап реконструкции улиц Карбышева – Ушаковская на участке от ул. Северной до ул. Лесной с увеличением количества полос и расширением проезжей части. Завершится капитальный ремонт улицы Култукской.​