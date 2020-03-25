Сбербанк опубликовал Годовой отчет за 2019 год

Сбербанк опубликовал Годовой отчет за 2019 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями по раскрытию информации финансового регулятора Великобритании и правилами листинга Лондонской фондовой биржи.

Учитывая важность тематики экологической и социальной ответственности, Годовой отчет Сбербанка за 2019 год подготовлен в двух частях:

1 — Отчет менеджмента;

2 — Отчет об устойчивом развитии (ESG-отчет).

Первая часть отчета описывает итоги работы банка по основным бизнес-направлениям, финансовым показателям и вопросам корпоративного управления, а вторая подготовлена в соответствии с требованиями Стандарта Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI).

Отчет об устойчивом развитии раскрывает информацию по наиболее существенным ESG-темам, выявленным по итогам опроса основных стейкхолдеров банка (сотрудников, топ-менеджмента и членов Наблюдательного совета банка), а также с учетом запросов со стороны инвестиционного сообщества.

Среди фокусных тем ESG-отчета: деятельность банка в области ответственного финансирования и закупок, собственного экологического воздействия, обеспечения безопасности финансовых продуктов и клиентов, доступности и качества финансовых услуг, развития человеческого капитала и социальной ответственности, а также вклад Сбербанка в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

Публикация ESG-отчета не только отражает прогресс внедрения лучших практик корпоративной и социальный ответственности в Сбербанке, но также задает вектор дальнейшего развития банка как по направлению оптимизации собственного экологического воздействия и создание эффективной системы управления ESG-факторами, так и развития подхода ответственного финансирования и продвижения «зеленой повестки» на российском рынке.

Годовой отчет за 2019 год включен в состав материалов к годовому Собранию акционеров Сбербанка и выносится на его утверждение 24 апреля 2020 года.

Документ доступен для просмотра или скачивания на официальном сайте Сбербанка: http://sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports.