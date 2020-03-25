В Госдуму внесли законопроект об экспериментах в сфере госслужбы

В правительстве планируют создание правовых и организационных условий для проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы в РФ, сообщают в Госдуме.

Законопроект разработан, как указывается в пояснительной записке, в соответствии с дорожной картой по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы.

В частности, предусматривается возможность проведения экспериментов как в одном, так и в нескольких государственных органах, что позволит комплексно прорабатывать новые подходы к развитию гражданской службы.

Инициатива также предполагает расширение перечня документов, в соответствии с которыми осуществляется развитие госслужбы РФ. Так, предлагается дополнить его основными направлениями развития федеральной гражданской службы, определяемыми Президентом, и основными направлениями развития гражданской службы субъектов РФ, определяемыми нормативными правовыми актами субъектов.