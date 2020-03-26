Домик в деревне под 3%. Как работает сельская ипотека?

фото с сайта светлыйяр.рф

Сельская ипотека вызвала небывалый интерес у жителей Иркутской области. С начала реализации программы прошло лишь два неполных месяца, а спрос – уже на миллиард! Кого привлекли низкие ставки? Можно ли купить не только домик в деревне, но и коттедж? Кому доступна программа? И о каких «подводных камнях» стоит узнать, прежде чем идти за кредитом? На самые важные вопросы о сельской ипотеке порталу SIA.RU ответила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Высокий спрос

Программа «Сельская ипотека» вызвала большой ажиотаж на рынке кредитования Приангарья. По словам директора Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальи Барковой, количество обращений за консультациями растет в геометрической прогрессии.

«В общей сложности сейчас в работе находится порядка 600 заявок от заемщиков. Принято и обработано около 400 заявок на общую сумму более миллиарда рублей, в том числе одобрено банком более 200 заявок на сумму свыше 480 миллионов рублей».

По мнению Натальи, высокий спрос объясняется низкой процентной ставкой кредитования – 3% годовых. «Снижение ставки по ипотечному кредитованию сельских территорий обусловлено, в первую очередь, реализацией государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мы отмечаем как заинтересованность со стороны правительства региона, так и высокий отклик от населения».

Ближе к природе

Однако привлекательные условия кредитования – не единственная причина высокого спроса. «В последнее время у населения растет тенденция перебираться на загородные территории, жить ближе к природе, – поясняет Наталья Баркова. – Иркутская область богата территориями, которые подходят под условия кредитования».

По ее словам, наибольший интерес наблюдается по заявкам на ипотеку жилья/строительства на землях Иркутского района: «Это налаженная транспортная инфраструктура, близкое расположение к областному центру, и, в то же время – возможность жить на земле, красивые места и свежий воздух».

Для горожан и для сельчан

Механизм программы создан для повышения качества жизни людей, проживающих на загородных территориях. По мнению Натальи Барковой, активное строительство на селе не только способно привлечь туда молодежь, но и ускорить развитие инфраструктуры, обеспечить отдаленные территории профильными специалистами, что, в свою очередь, приведет к развитию области в целом.

«У иркутян появился повод переехать в деревню, у сельчан – возможность улучшить условия проживания. И, как показывает сегодняшняя статистика, эти возможности пришлись по душе нашим жителям».

У каждого заемщика – своя история, свои возможности и планы, но объединяет их одно – желание комфортно жить за городом. «Более 60% заявок от семейных пар, большинство из которых с детьми. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин – больше 2 млн рублей, женщины, как правило, в своих заявках не превышают эту сумму. Возраст – в среднем, от 35 лет, что вполне объяснимо: уже есть специальность, работа, определенная жизненная стабильность, хочется «осесть» и наладить комфортный быт».

11 вопросов о сельской ипотеке

фото с сайта светлыйяр.рф

1. Кто может получить кредит? Есть ли какие-то особые требования к заемщикам?

Получить сельскую ипотеку может любой гражданин РФ, в возрасте от 21 года до 75 лет. Основным требованием является трудоустройство на момент подачи заявки (не менее полугода на последнем месте работы) и наличие общего стажа работы не менее 1 года. Доход подтверждается стандартно – справкой по форме 2НДФЛ/справкой по форме банка

2. Обязательно ли иметь детей? Быть молодой семьей?

Нет. Таких ограничений в условиях предоставления сельской ипотеки не предусмотрено.

3. Сельскую ипотеку могу получить только те, кто живет в сельской местности? Могут ли ее получить горожане?

Кредит может получить любой гражданин, независимо от прописки или адреса фактического проживания.

4. На какое жилье можно взять сельскую ипотеку? Какие есть ограничения?

Программа «Сельская ипотека» распространяется на:

1. Приобретение у физического и (или) юридического лица, индивидуального предпринимателя готового жилого помещения или жилого помещения (жилого дома) с земельным участком по договору купли-продажи, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях).

2. Приобретение у физического и (или) юридического лица, индивидуального предпринимателя находящихся на этапе строительства жилого помещения или жилого помещения (жилого дома) с земельным участком по договору участия в долевом строительстве/договору уступки прав требования по указанному договору, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях).

3. Строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства) на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика на сельских территориях (сельских агломерациях), в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

4. Приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).

Требования к объектам также определены.

Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется льготный ипотечный кредит, должен быть:

- пригодным для постоянного проживания,

- обеспеченным центральными или автономными инженерными системами (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а также газоснабжение (в газифицированных районах),

- не менее размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, установленного органом местного самоуправления.

5. В каких населенных пунктах Иркутской области можно купить недвижимость по льготной ставке?

Перечень сельских территорий определен порядком, утвержденным распоряжением правительства Иркутской области № 209РП от 22.04.2015 года. В каждом муниципальном образовании указаны населенные пункты, которые подходят под условия программы сельского кредитования.

Над списком территорий работает министерство сельского хозяйства, сейчас его актуальность пересматривается, и будут внесены новые населенные пункты. Поэтому, если вы не нашли в утвержденном списке ту территорию, на которой планировали построить дом – не отчаивайтесь! Актуализация территорий проводится, первоначальный перечень поселений будет меняться.

6. Какую сумму можно взять в кредит? Обязателен ли первоначальный взнос?

Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – 10% от необходимой вам суммы.

7. Может ли банк поднять ставку выше 3% годовых? В каких случаях?

Может, в случае если клиент нарушил условия договора и допустил просрочку платежа более чем на 90 календарных дней, либо не оформил объект недвижимости в залог банку. В этих случаях процентная ставка повышается до 11,5% годовых, без права понижения. Кредит нужно брать осознанно, иметь представления обо всех последствиях.

8. В каких случаях банк может снизить ставку?

По действующим кредитам ставка снижаться не будет – это ставка федеральной программы. Если говорить о региональном субсидировании, то на данный момент министерство сельского хозяйства рассматривает варианты участия в данной программе, и в этом случае уже будет определяться понижающий коэффициент кредитной ставки.

9. Сколько времени продлится программа?

Сама программа «Сельская ипотека» рассчитана на 5 лет. Так как максимальный срок кредитования – 25 лет, то в целом это проект на 30 лет.

10. Хватит ли денег?

Средств на сегодняшний день достаточно. Решение о предоставлении льготного кредита не было спонтанным, это абсолютно продуманная и планомерная работа федерального уровня.

11. У всех ли банков одинаковые условия?

На дату подписания соглашения с министерством сельского хозяйства (3.03.2020 – прим.ред.), наш банк был единственным в числе уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки, поэтому прокомментировать сейчас условия других банков мы не можем. Возможно, что-то будет изменяться под условия той или иной финансовой организации, но принципиальных различий мы не прогнозируем.