Бизнес оказался недоволен мерами господдержки

Сейчас представители бизнеса настаивают на расширении списка мер, сообщает Forbes.

В минувшую пятницу, 20 марта, правительство и Банк России представили список первоочередных мер по поддержке экономики от последствий коронавируса. Они включают, в частности:

Создание резервного фонда на 300 млрд рублей;

Создание гарантийного фонда для реструктуризации кредитов компаний, наиболее пострадавших от кризиса;

Обнуление таможенных пошлин на медицинские изделия и лекарства;

Предоставление банкам права не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика,

Разрешения туроператорам не платить взносы в специальный фонд;

Субсидирование застройщикам процентных ставок в случае ухудшения ситуации на рынке;

Отраслям, которые сильнее других пострадают от кризиса, правительство может разрешить не платить три месяца налоги;

Малый и средний бизнес освободили от большинства проверок.

Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что регулятор прислушался к рекомендациям рынка и учел их при работе над мерами поддержки финансовой отрасли. Но, как выяснилось, не все остались этим списком довольны.

«Правительство писало план поддержки бизнеса без участия бизнеса», — сетует собеседник Forbes в одной из деловых организаций. «Его нужно дополнять», — говорит он. «К бизнесу обращались за предложениями, что-то обсуждали. Но в итоге ничего не вошло [в итоговый план]», — сетует еще один бизнесмен из списка Forbes.

Какие из предложенных бизнесом мер не вошли в план? Например, Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагала в качестве меры поддержки снизить НДС и запретить блокировки банковских счетов компаний, говорит президент ТПП Сергей Катырин.

«Это был план первоочередных мер. Я думаю, он будет дополняться, — считает глава «Опоры России» Александр Калинин. — Правительство работает нон-стоп. Там сотрудники даже без выходных. Сейчас идет обсуждение мер поддержки малого и среднего бизнеса».