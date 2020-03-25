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Бизнес оказался недоволен мерами господдержки

25 марта 2020

Сейчас представители бизнеса настаивают на расширении списка мер, сообщает Forbes.

В минувшую пятницу, 20 марта, правительство и Банк России представили список первоочередных мер по поддержке экономики от последствий коронавируса. Они включают, в частности:

  • Создание резервного фонда на 300 млрд рублей;
  • Создание гарантийного фонда для реструктуризации кредитов компаний, наиболее пострадавших от кризиса;
  • Обнуление таможенных пошлин на медицинские изделия и лекарства;
  • Предоставление банкам права не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика,
  • Разрешения туроператорам не платить взносы в специальный фонд;
  • Субсидирование застройщикам процентных ставок в случае ухудшения ситуации на рынке; 
  • Отраслям, которые сильнее других пострадают от кризиса, правительство может разрешить не платить три месяца налоги; 
  • Малый и средний бизнес освободили от большинства проверок. 

Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что регулятор прислушался к рекомендациям рынка и учел их при работе над мерами поддержки финансовой отрасли. Но, как выяснилось, не все остались этим списком довольны. 

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«Правительство писало план поддержки бизнеса без участия бизнеса», — сетует собеседник Forbes в одной из деловых организаций. «Его нужно дополнять», — говорит он.  «К бизнесу обращались за предложениями, что-то обсуждали. Но в итоге ничего не вошло [в итоговый план]», — сетует еще один бизнесмен из списка Forbes. 

Какие из предложенных бизнесом мер не вошли в план? Например, Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагала в качестве меры поддержки снизить НДС и запретить блокировки банковских счетов компаний, говорит президент ТПП Сергей Катырин. 

«Это был план первоочередных мер. Я думаю, он будет дополняться, — считает глава «Опоры России» Александр Калинин. — Правительство работает нон-стоп. Там сотрудники даже без выходных. Сейчас идет обсуждение мер поддержки малого и среднего бизнеса». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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