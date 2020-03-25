Специалисты центра занятости населения Нижнеудинска провели консультации для жителей Тофаларии

Жителям села Верхняя Гутара оказали содействие в поиске подходящей работы, в том числе с помощью Общероссийской базы вакансий «Работа в России», сообщают в областной администрации.

Помимо этого их проинформировали о положения на рынке труда региона, а также о порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости населения.

В рамках консультаций специалисты рассказали о востребованных на рынке труда профессиях, оказываемой помощи при самозанятости, предоставлении материальной поддержки в период участия в общественных работах и трудоустройства на временные рабочие места.

На встречах с жителями даны разъяснения о региональном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках реализации проекта организовано переобучение граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, граждан проинформировали о возможности в рамках нацпроекта «Демография» бесплатно пройти переобучение и повышение квалификации женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.

Состоялись встречи с работодателями и их представителями для обновления банка вакансий и выявления спроса на организацию временных рабочих мест. Достигнута договоренность о заключении договоров на организацию общественных работ. Участникам встреч предоставлены консультации по трудовому законодательству и информация о мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости, легализации трудовых отношений.