В Бурятии зарегистрирован первый случай с подозрением на коронавирус нового типа

Власти Бурятии зарегистрировали первого человека с подозрением на наличие коронавируса нового типа, точный диагноз будет известен через несколько суток. Об этом сообщается в среду на официальном сайте правительства Бурятии.

24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус. Анализы для подтверждения направили в лабораторию "Вектор" в Новосибирске.

«Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка и организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объем необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции», - уточняется в сообщении.

Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. На сегодняшний день проведены 1798 исследований от 1020 человек.

Со стороны Правительства Бурятии и Управления Роспотребнадзора принимается полный перечень мер реагирования. Подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системами для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме.

Напомним, что в Иркутской области эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На территории региона по данным на утро 25 марта случаев заболевания не зарегистрировано. При этом в России за прошедшие сутки было выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших составило 495 человек.