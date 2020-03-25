В Приангарье общественники проверили работу комплексов фото- и видеофиксации правонарушений

В настоящее время в регионе действуют 136 стационарных комплексов фото- и видеофиксации, сообщают в областном управлении МВД.

В ходе встречи начальник отдела исполнения административного законодательства Вадим Сметанин уделил особое внимание вопросам организации работы комплексов, их месторасположению, а также количеству произошедших аварий на участках их установки.

Также собравшимся продемонстрирован процесс видеофиксации дорожного движения и предоставлена возможность пообщаться с операторами, задавая все интересующих их вопросы.

По итогам посещения общественниками отмечено положительное влияние комплексов на дорожную обстановку, а также поддержана инициатива о приобретении и запуске передвижных комплексов фиксации нарушений на в Прибайкалье.