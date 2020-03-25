Строительство 9,7 километров трассы Иркутск–Улан-Удэ–Чита подходит к концу

В Шелеховском районе федеральные дорожники готовятся к укладке асфальтобетона на участке км 47 – км 55. Обход аварийно-опасного серпантина будет готов к сентябрю 2020 года, сообщают в Упрдоре Прибайкалья.

Земляные работы на данный момент завершены, заканчивается укрепление откосов новой дороги. Строительство начали с нуля в марте 2018 года. За два сезона территория полностью расчищена от леса. Построено 14 водопропускных труб. Разработано 2 миллиона 600 тысяч кубометров грунта, в том числе 1800 тысяч при помощи буровзрывных работ. Таким образом дорожники фактически прокладывали новую трассу в горах.

В мае 2020 начнётся устройство асфальтобетонного покрытия. Завершить эти работы планируется в августе. Рабочая комиссия оценит готовность объекта, и для транспорта откроют рабочее движение по новому участку федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Старую дорогу полностью рекультивируют и высадят на её месте деревья.