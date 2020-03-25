РЖД отменяют из-за коронавируса некоторые маршруты дальнего следования

Или сократят их частоту, сообщают РИА Новости.

"Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте", — уточнили в компании.

Всего изменения коснутся 31 поезда "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), в том числе курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью, а также "кругового поезда" 603/604 Москва Киевская — Москва Павелецкая и других.

Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть деньги за билет.



