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РЖД отменяют из-за коронавируса некоторые маршруты дальнего следования

25 марта 2020

Или сократят их частоту, сообщают РИА Новости.

"Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте", — уточнили в компании.

Всего изменения коснутся 31 поезда "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД), в том числе курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Омском, Пензой и Ряжском, Самарой и Казанью, а также "кругового поезда" 603/604 Москва Киевская — Москва Павелецкая и других.

Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть деньги за билет.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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