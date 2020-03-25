Выдачи кредитных карт в январе-феврале 2020 года сократились на 29%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в январе-феврале 2020 года выдали населению 1,4 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 105,2 млрд рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач сократилось на 18%, а объем – на 29%.
Средний лимит по кредитной карте в январе-феврале 2020 года сократился на 13,8% до 74 тыс. рублей. Полная стоимость кредита в среднем за год уменьшилась на 0,8 процентного пункта с 26,1% до 25,3%.
|
Кредитные карты
|
период
|
кол-во, тыс. шт.
|
объем, млрд руб.
|
средний чек, руб.
|
средняя ПСК, %
|
янв.20
|
690
|
51,3
|
74 253
|
25,4
|
фев.20
|
732
|
54,0
|
73 769
|
25,1
|
итого
|
1 422
|
105,2
|
74 011
|
25,3
|
янв.19
|
808
|
69,5
|
86 036
|
26,3
|
фев.19
|
925
|
79,2
|
85 599
|
25,9
|
итого
|
1 733
|
148,7
|
85 818
|
26,1
|
динамика
|
-17,9%
|
-29,2%
|
-13,8%
|
-0,8 п.п.
Артур Александрович, генеральный директор ОКБ: "Мы наблюдаем изменение структуры рынка необеспеченного кредитования – перераспределение заемщиков из сегмента кредитных карт в пользу сегмента кредитов наличными, которые показали в 2020 году рост. Отчасти эти изменения могут быть обусловлены снижением аппетита банков к риску, отчасти ограниченное влияние могли оказать и регуляторные меры ЦБ по снижению долговой нагрузки населения. Возможно, изменились и предпочтения заемщиков в пользу более крупных и дешевых кредитов наличными. В марте эти тренды могут оказаться иными из-за изменений в экономике и потребительском поведении".