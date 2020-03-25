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Выдачи кредитных карт в январе-феврале 2020 года сократились на 29%

25 марта 2020

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в январе-феврале 2020 года выдали населению 1,4 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 105,2 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач сократилось на 18%, а объем – на 29%.

Средний лимит по кредитной карте в январе-феврале 2020 года сократился на 13,8% до 74 тыс. рублей. Полная стоимость кредита в среднем за год уменьшилась на 0,8 процентного пункта с 26,1% до 25,3%.

 

Кредитные карты

  

период

кол-во, тыс. шт.

объем, млрд руб.

средний чек, руб.

средняя ПСК, %

  
 

янв.20

690

51,3

74 253

25,4

  

фев.20

732

54,0

73 769

25,1

  

итого

1 422

105,2

74 011

25,3

  

янв.19

808

69,5

86 036

26,3

  

фев.19

925

79,2

85 599

25,9

  

итого

1 733

148,7

85 818

26,1

  

динамика

-17,9%

-29,2%

-13,8%

-0,8 п.п.

  

 

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ: "Мы наблюдаем изменение структуры рынка необеспеченного кредитования – перераспределение заемщиков из сегмента кредитных карт в пользу сегмента кредитов наличными, которые показали в 2020 году рост. Отчасти эти изменения могут быть обусловлены снижением аппетита банков к риску, отчасти ограниченное влияние могли оказать и регуляторные меры ЦБ по снижению долговой нагрузки населения. Возможно, изменились и предпочтения заемщиков в пользу более крупных и дешевых кредитов наличными. В марте эти тренды могут оказаться иными из-за изменений в экономике и потребительском поведении".  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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