Выдачи кредитных карт в январе-феврале 2020 года сократились на 29%

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в январе-феврале 2020 года выдали населению 1,4 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 105,2 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выдач сократилось на 18%, а объем – на 29%.

Средний лимит по кредитной карте в январе-феврале 2020 года сократился на 13,8% до 74 тыс. рублей. Полная стоимость кредита в среднем за год уменьшилась на 0,8 процентного пункта с 26,1% до 25,3%.

Кредитные карты период кол-во, тыс. шт. объем, млрд руб. средний чек, руб. средняя ПСК, % янв.20 690 51,3 74 253 25,4 фев.20 732 54,0 73 769 25,1 итого 1 422 105,2 74 011 25,3 янв.19 808 69,5 86 036 26,3 фев.19 925 79,2 85 599 25,9 итого 1 733 148,7 85 818 26,1 динамика -17,9% -29,2% -13,8% -0,8 п.п.

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ: "Мы наблюдаем изменение структуры рынка необеспеченного кредитования – перераспределение заемщиков из сегмента кредитных карт в пользу сегмента кредитов наличными, которые показали в 2020 году рост. Отчасти эти изменения могут быть обусловлены снижением аппетита банков к риску, отчасти ограниченное влияние могли оказать и регуляторные меры ЦБ по снижению долговой нагрузки населения. Возможно, изменились и предпочтения заемщиков в пользу более крупных и дешевых кредитов наличными. В марте эти тренды могут оказаться иными из-за изменений в экономике и потребительском поведении".