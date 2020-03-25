В Иркутске квартиры на первом и последнем этажах за год подорожали меньше других

Согласно данным Авито Недвижимость, в среднем по городу стоимость кв.м. на первом этаже на 12% дешевле, чем на других, а на последнем – на 6%.

В целом по стране жилье на первых и последних этажах подорожало меньше среднего по стране (на 9% и 8% соответственно против 11% по России).

Самый большой разрыв в средней стоимости квадратного метра среди крупнейших городов России – в Ижевске. Там квартиры на первом этаже в среднем дешевле других на 16%, а на последнем - на 11%.

Вопреки общей тенденции, в двух российских столицах в среднем по городу квартиры на последнем этаже стоят дороже – на 7% в Санкт-Петербурге и на 2% в Москве. Это объясняется тем, что этих городах на последних этажах зачастую находятся пентхаусы, которые относятся к категории элитного жилья.

Квартиры, расположенные на первом и последнем этажах, дешевле всего можно купить в Саратове (средняя стоимость квадратного метра – около 35 тыс. рублей на первых этажах и 37 тыс. рублей на последних), а дороже всего – в Москве (200 тыс. и 226 тыс. рублей соответственно).

В Иркутске квадратный метр на первых этажах в среднем стоит около 60 тыс. рублей, а на последних – чуть более 63 тыс. рублей.

По сравнению с февралем 2019 года стоимость квадратного метра выросла во всех крупнейших городах вне зависимости от того, на каком этаже она расположена.

В среднем по России подорожание квадратного метра составило 11%.

Квартиры на первом этаже сильнее всего подорожали в Санкт-Петербурге, Тюмени и Иркутске (по 11%). Единственный город, где цены на них совсем не изменились - Уфа.

Квартиры на последних этажах сильнее всего поднялись в цене в Новосибирске (+12%) и Иркутске (10%). Стабильные цены, которые не изменились по сравнению с февралем 2019 года, отмечены только в Челябинске.