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Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

25 марта 2020

Российская экономика менее уязвима для внешних шоков, в первую очередь падения цены на нефть, чем экономики большинства стран — экспортеров нефти. К такому выводу пришил эксперты рейтингового агентства Moody's, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

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— Moody’s полагает, что в результате падения цен на нефть российский бюджет станет дефицитным, с разрывом менее 1% ВВП в 2020 году, после того как в 2019 году бюджет продемонстрировал 5,3% профицита. Валютные резервы Центрального банка (за исключением золота) покрывали 90% общего внешнего долга по состоянию на конец 2019 года по сравнению с 55%, которые были в 2014 году. В то же время падение цен на нефть вызовет серьезные бюджетные проблемы в странах ОПЕК.

Мы полностью солидарны с мнением Moody’s. Вероятно, именно данный расклад сил был основаниям для Кремля начать ценовую войну на рынке нефти против Саудовской Аравии и США. Россия – шестая экономика мира, причем в отличие от стран ОПЕК – очень диверсифицированная экономика. После введенных в 2014 санкций Россия в меньшей степени зависит от ситуации на глобальных товарных и финансовых рынках. Исследование Moody’s — очень хороший знак для российских акций и рубля. Рынки очень опасались понижения суверенного рейтинга России в ближайшее время. Однако теперь высока вероятность, что это не случится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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