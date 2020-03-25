S7 открывает рейсы из Москвы в Ульяновск

S7 Airlines с 17 апреля 2020 года начинает выполнять прямые ежедневные рейсы из Москвы в Ульяновск. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Вылет из аэропорта Домодедово в 22:55, прилет в аэропорт Ульяновска в 01:25 на следующий день по местному времени. Обратный рейс вылетает в 05:05 и приземляется в Москве в 05:40. Время в полете составит полтора часа.

Расписание составлено таким образом, что пассажирам из Ульяновска будет удобно продолжить путешествие с пересадкой в аэропорту Домодедово в другие города России, в том числе в Симферополь, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург. В таком случае перелет оформляет единым билетом, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта назначения.

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортабельном и просторном салоне экономического класса. При уборке на всех самолетах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.