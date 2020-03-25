Посёлок Жилкино в Иркутске предлагают развивать по новому проекту

Новые проекты развития поселка Жилкино, которые были разработаны в ходе 21-й сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета, нужно запускать в работу как можно быстрее, считает депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова. В каждом из них есть удачные находки, которые можно воплотить в жизнь. Все проекты обсудили на депутатских слушаниях сегодня, 25 марта.

- Благодаря включению поселка в план работы градостроительного университета мы сегодня увидели сразу четыре готовые разработки. Сложно определить, какая из команд лучшая, потому что у каждой интересные идеи, которые можно реализовать. Эта работа займет несколько лет, поэтому начинать нужно уже сейчас, - подчеркнула депутат.

Каждая команда представила депутатам свои разработки и кратко рассказала о целях работы. Во всех проектах отражено стремление превратить территорию производственной застройки в продуманную, гармоничную и современную среду, удобную для всех жителей, в том числе маломобильных.

Исполняющий обязанности главы администрации Иркутска, вице-мэр Руслан Болотов отметил, что команды взялись за выполнение амбициозной задачи. Он подчеркнул, что реализация проекта важна, со стороны администрации необходимо добиваться включения в программы с областным и федеральным финансированием.