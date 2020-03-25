Все пригородные поезда Иркутской области и Бурятии проходят дезинфекцию

Процедура проходит в пунктах оборота и формирования пригородных поездов, сообщают в пресс-службе компании.

После традиционной санитарно-гигиенической обработки вагонов специалисты ещё раз дезинфицируют самые контактные поверхности – ручки, поручни, сиденья и санузлы хлорсодержащими растворами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Сотрудники Байкальской ППК также обеззараживают билетопечатающие автоматы и терминалы безналичного расчета в пригородных кассах.

Фронт-лайн персонал компании обеспечен запасом защитных масок и жидкости для обработки рук