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Все пригородные поезда Иркутской области и Бурятии проходят дезинфекцию

25 марта 2020

Процедура проходит в пунктах оборота и формирования пригородных поездов, сообщают в пресс-службе компании.

После традиционной санитарно-гигиенической обработки вагонов специалисты ещё раз дезинфицируют самые контактные поверхности – ручки, поручни, сиденья и санузлы хлорсодержащими растворами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Сотрудники Байкальской ППК также обеззараживают билетопечатающие автоматы и терминалы безналичного расчета в пригородных кассах.

Фронт-лайн персонал компании обеспечен запасом защитных масок и жидкости для обработки рук

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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