«Роскапстрой» обследовал 413 домов в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

Подготовлено более 300 заключений. Все обследования учреждения планирует завершить до 31 марта. Об этом стало известно во время заседания штаба ликвидации последствий наводнения, сообщают в областной администрации.

- По данным на 25 марта, обследовано 413 домов, всего необходимо оценить состояние 486-ти таких объектов. Мы работаем во всех пострадавших районах, в том числе слетали в труднодоступное село Алыгджер, - рассказал директор обособленного подразделения ФАУ «Роскапстрой» Алексей Куракин.

Во время заседания штаба Игорь Кобзев акцентировал внимание на исполнении плана-графика восстановления и строительства социальных и жилых объектов. В нём более 200 объектов. По 51 из них сроки исполнения разных этапов – заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации, отправка документов на экспертизу и её завершение – наступают в марте.

- Часть объектов сдаётся в этом году, остальные – в 2021-22 годах, но начать проектные работы по ним мы должны сейчас. Наша задача – следить за выполнением всех контрольных точек плана-графика. Промедление на этих этапах может грозить задержкой строительства и капитального ремонта. На особом контроле строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков Тулуна. Жители пострадавших районов ждут от нас правильных, своевременных и конкретных решений, - сказал Игорь Кобзев.

По итогам обсуждения принято решение откорректировать план–график и внести в него строительные объекты, которые ведут крупные компании, например, ОАО «РЖД», возводящее три многоквартирных дома для железнодорожников в Нижнеудинске.