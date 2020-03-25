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«Роскапстрой» обследовал 413 домов в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

25 марта 2020

Подготовлено более 300 заключений. Все обследования учреждения планирует завершить до 31 марта. Об этом стало известно во время заседания штаба ликвидации последствий наводнения, сообщают в областной администрации. 

- По данным на 25 марта, обследовано 413 домов, всего необходимо оценить состояние 486-ти таких объектов. Мы работаем во всех пострадавших районах, в том числе слетали в труднодоступное село Алыгджер, - рассказал директор обособленного подразделения ФАУ «Роскапстрой» Алексей Куракин.  

Во время заседания штаба Игорь Кобзев акцентировал внимание на исполнении плана-графика восстановления и строительства социальных и жилых объектов. В нём более 200 объектов. По 51 из них сроки исполнения разных этапов – заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации, отправка документов на экспертизу и её завершение – наступают в марте.   

- Часть объектов сдаётся в этом году, остальные – в 2021-22 годах, но начать проектные работы по ним мы должны сейчас. Наша задача – следить за выполнением всех контрольных точек плана-графика. Промедление на этих этапах может грозить задержкой строительства и капитального ремонта. На особом контроле строящиеся многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков Тулуна. Жители пострадавших районов ждут от нас правильных, своевременных и конкретных решений, - сказал Игорь Кобзев.  

По итогам обсуждения принято решение откорректировать план–график и внести в него строительные объекты, которые ведут крупные компании, например, ОАО «РЖД», возводящее три многоквартирных дома для железнодорожников в Нижнеудинске. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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