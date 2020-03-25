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Иркутское театральное училище покажет спектакли онлайн

25 марта 2020

В репертуар трансляций на период карантина вошли 10 спектаклей и концерт. Причиной этого стал запрет на проведение массовых мероприятий, карантины и самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавируса, сообщают в областной администрации.

С 25 марта училище начнёт онлайн-трансляции дипломных спектаклей выпусков 2018 и 2019 годов. Первой появится видеозапись комедии «Сон в летнюю ночь» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. Адрес Youtube-канала - https://www.youtube.com/channel/UC-W6cJTYKKBARUXbwkrhjLg  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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