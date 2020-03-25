Цены на гречку в Иркутске снизились на 7,9%

Цены на гречневую крупу в Иркутске за неделю снизились на 7,9%. В целом, ценовая ситуация на продовольственном рынке Иркутской области остается стабильной, об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.

По информации муниципальных образований, в торговых объектах области проблем с наличием товаров нет.

Напомним, что в понедельник, 23 марта, ведомство сообщило, что повышенный спрос на продукты питания и предметы личной гигиены, который наблюдался на прошлой неделе в Иркутской области на фоне распространения эпидемии коронавируса, начал снижаться. «В организациях розничной торговли продолжается пополнение товаров, оснований для дефицита каких-либо товаров в настоящее время нет», – отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.